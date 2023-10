Jamarbër Malltezi njihet sot me masën e sigurisë nga GJKKO, prezentë edhe ndërkombëtarë

Jamarbër Malltezi, dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha, pritet të dalë para Gjykatës së Posaçme për t’u njohur me masën e sigurisë, së bashku me bashkëpronarin e kullave, Fatmir Bektashi.

Ata do të njihen me masën e sigurisë lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit ‘Partizani’.







Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Seanca pritet të nisë në orën 13:30. Nga ana tjetër, në ambientet e SPAK ka mbërritur një përfaqësues i ambasadës së Britanisë së Madhe.