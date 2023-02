“Jam i zhytur në borxhe”, kapet në shtëpi bari shqiptari në Angli, e 'fundosin' celularët (Emri+Foto)

Një shqiptar është arrestuar në Rhyl të Britanisë së Madhe pasi u kap duke rritur bimë kanabisi brenda shtëpisë. Sipas mediave britanike, droga kapte vlerën e 848 mijë paundëve.

Në momentin që policia ka bastisur shtëpinë e tij, Arnold Hazizi, 30 vjeç, është ngjitur në çati, por ka hedhur në tokë dy telefona celularë që kishin mesazhe të cilat e lidhnin atë me trafikantë droge.

Pasi u arrestua, Hazizi pranoi në sallën e gjyqit se kultivonte kanabis dhe gjykata e dënoi me 22 muaj burg. Ai kërkoi dhe azil nga shteti britanik por gjykatësi tha se Hazizi do të deportohet në Shqipëri menjëherë pas përfundimit të dënimit.

Në dosjen e tij hetimore thuhet se Hazizi ishte i vetmi person që ndodhej brenda dhe tentoi të arratisej. U gjetën 1010 bimë kanabisi, 25 ventilatorë, 136 drita dhe një sistem vaditjeje. Vetëm pajisjet kushtonin rreth 12,000 £.

Është vlerësuar se Hazizi bashkë me një person tjetër kishin prodhuar muajt e fundit rreth 84 kg kanabis. Nëse do të shitej në kilogramë të plotë, kanabisi do të kishte vlerë midis 127,350 dhe 381,600 £. Nëse do të shitej me doza të vogla, kanabisi do të kishte vlerë midis 283,000 dhe 848,400 £

Në gjykatë Hazizi deklaroi se në Shqipëri kishte punuar në fermën e tij familjare por për shkak të borxheve ishte detyruar të shkonte ilegalisht në Britaninë e Madhe. Ai pretendoi se qëndroi fillimisht te një mik i tij i quajtur Miri në Mançester dhe punoi për të. “Jam i zhytur në borxhe në Shqipëri”, tha Hazizi.

Të dhënat në telefonin e tij dëshmuan se ai kishte qenë në kontakt me një burrë të quajtur Nino për t’u kujdesur për bimët dhe madje e mësonte Ninon se si të kujdesej për bimët e tij të kanabisit. Mes tyre kishte 1000 mesazhe. Nga të gjitha provat e gjetura rezultonte se Hazizi e kryente aktivitetin e paligjshëm për më shumë se 7 muaj para se të arrestohej.

Avokati i shqiptarit Simon Killeen tha se klienti i tij rrezikohet në Shqipëri sepse ka shumë borxhe. “Ai ka një grua, një fëmijë dhe prindërit atje. Erdhi në Angli në Janar të 2022-it. Rrezikohet në Shqipëri”, tha Killeen.