LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Jam Erjon Veliaj, më duhen 70 mijë euro”, si u zbulua mashtruesi që kërkonte të zhvaste biznesmenin

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 19:27
Aktualitet

“Jam Erjon Veliaj, më duhen 70 mijë euro”, si u zbulua

Gjykata e Tiranës ka dënuar 5 persona si të përfshirë në një rast mashtrimi për t’i zhvatur paratë një biznesmeni ndërtues. Vendimi është dhënë në muajin korrik nga togat e zeza, ku “truri” i kësaj skeme mashtruese është dënuar në mungesë pasi nuk është arrestuar.

Bëhet fjalë për Xhensil Hidën, i cili pretendonte se ishte kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, dhe i dërgoi SMS në aplikacionin “Telegram” një ndërtuesi në Tiranë duke i kërkuar një shumë parash 70 mijë euro, me pretendimin se i nevojiteshin një miku të tij.

“Më pasi ai i ka thënë se do t’ja dërgonte lekët te ai (duke nën kuptuar zyrën e Kryetarit të Bashkisë) dhe ai i ka thënë se nuk i donte lekët tek zyra, por do shkonte t’i merrte një person. Ditën e ngjarjes, ai i ka kërkuar t’i dërgonte një numër kontakti që t’i jepte lekët, dhe i ka thënë se do t’i dërgonte një numër dhe se i ka kërkuar të mos vonohej por të nisej për Vlorë.

Më pas e ka marrë një numër telefoni duke i thënë se ishte tek lokal në Lushnje duke i thënë se do të merrte porosinë, por kallëzuesi i ka kërkuar të vinte te biznesi i tij pranë, Tiranë. Rreth orës 13:05 e ka telefonuar përsëri duke i thënë të dilte se ishte te parkimi”, thuhet në vendim.

Hida është gjykuar në mungesë dhe u dënua me 3 vite burgim, që për shkak të gjykimit të shkurtuar, përfundimisht me 2 vite. Ndërsa i pandehuri tjetër, Leonard Xhika, u dënua gjithashtu me 2 vite burgim pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar, por dënimi u pezullua në 4 vite shërbim prove. Xhika ishte personi që kishte shkuar të merrte paratë nga ndërtuesi, sipas udhëzimit që i kishte dhënë Xhensil Hida. Kurse 3 personat e tjerë, Mikel Panxhi, Xhonatan Xhaferri dhe Petro Ferzaj, u dënuan me nga 8 muaj burg për veprën penale të moskallëzimit të krimit. Këto ishin personat, të cilët u kontaktuan nga Xhensil Hida që të merrnin shumat e pretenduara të parave nga Leonard Xhika.

Në fakt, dorëzimi i vërtetë i parave nuk ndodhi asnjëherë, pasi ndërtuesi kishte njoftuar autoritetet dhe takimi që u realizua ishte i simuluar. Brenda çantës së pretenduar të parave, në fakt nuk kishte shuma monetare, por ishte e mbushur me letra. Pas dorëzimit të çantës nga biznesmeni, ndërhyri policia duke bërë arrestimet.

Biznesmeni ndërtues, i cili denoncoi ngjarjen, ka sqaruar se me personat në fjalë nuk ka njohje të mëparshme, por kjo ishte hera e dytë që tentonin ta mashtronin për t’i marrë para. Rasi i parë kishte ndodhur 2 vite më parë./Shqiptarja

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion