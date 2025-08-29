“Jam Erjon Veliaj, më duhen 70 mijë euro”, si u zbulua mashtruesi që kërkonte të zhvaste biznesmenin
Gjykata e Tiranës ka dënuar 5 persona si të përfshirë në një rast mashtrimi për t’i zhvatur paratë një biznesmeni ndërtues. Vendimi është dhënë në muajin korrik nga togat e zeza, ku “truri” i kësaj skeme mashtruese është dënuar në mungesë pasi nuk është arrestuar.
Bëhet fjalë për Xhensil Hidën, i cili pretendonte se ishte kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, dhe i dërgoi SMS në aplikacionin “Telegram” një ndërtuesi në Tiranë duke i kërkuar një shumë parash 70 mijë euro, me pretendimin se i nevojiteshin një miku të tij.
“Më pasi ai i ka thënë se do t’ja dërgonte lekët te ai (duke nën kuptuar zyrën e Kryetarit të Bashkisë) dhe ai i ka thënë se nuk i donte lekët tek zyra, por do shkonte t’i merrte një person. Ditën e ngjarjes, ai i ka kërkuar t’i dërgonte një numër kontakti që t’i jepte lekët, dhe i ka thënë se do t’i dërgonte një numër dhe se i ka kërkuar të mos vonohej por të nisej për Vlorë.
Më pas e ka marrë një numër telefoni duke i thënë se ishte tek lokal në Lushnje duke i thënë se do të merrte porosinë, por kallëzuesi i ka kërkuar të vinte te biznesi i tij pranë, Tiranë. Rreth orës 13:05 e ka telefonuar përsëri duke i thënë të dilte se ishte te parkimi”, thuhet në vendim.
Hida është gjykuar në mungesë dhe u dënua me 3 vite burgim, që për shkak të gjykimit të shkurtuar, përfundimisht me 2 vite. Ndërsa i pandehuri tjetër, Leonard Xhika, u dënua gjithashtu me 2 vite burgim pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar, por dënimi u pezullua në 4 vite shërbim prove. Xhika ishte personi që kishte shkuar të merrte paratë nga ndërtuesi, sipas udhëzimit që i kishte dhënë Xhensil Hida. Kurse 3 personat e tjerë, Mikel Panxhi, Xhonatan Xhaferri dhe Petro Ferzaj, u dënuan me nga 8 muaj burg për veprën penale të moskallëzimit të krimit. Këto ishin personat, të cilët u kontaktuan nga Xhensil Hida që të merrnin shumat e pretenduara të parave nga Leonard Xhika.
Në fakt, dorëzimi i vërtetë i parave nuk ndodhi asnjëherë, pasi ndërtuesi kishte njoftuar autoritetet dhe takimi që u realizua ishte i simuluar. Brenda çantës së pretenduar të parave, në fakt nuk kishte shuma monetare, por ishte e mbushur me letra. Pas dorëzimit të çantës nga biznesmeni, ndërhyri policia duke bërë arrestimet.
Biznesmeni ndërtues, i cili denoncoi ngjarjen, ka sqaruar se me personat në fjalë nuk ka njohje të mëparshme, por kjo ishte hera e dytë që tentonin ta mashtronin për t’i marrë para. Rasi i parë kishte ndodhur 2 vite më parë./Shqiptarja