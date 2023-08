Ja sa kafe mund të pini gjatë ditës për të menaxhuar peshën tuaj

asia e duhur e kafesë për të pirë në ditë mund të ndryshojë në varësi të tolerancës individuale, faktorëve shëndetësorë dhe stilit të jetesës. Udhëzimet dietike të Shteteve të Bashkuara dhe organizata të tjera shëndetësore sugjerojnë se deri në 400 miligramë (mg) kafeinë në ditë, e cila është afërsisht e barabartë me rreth 4 filxhanë kafe të zier, është e sigurt për shumicën e të rriturve.

Megjithatë, njerëzit duhet të jenë vigjilentë në lidhje me ndjeshmërinë e tyre ndaj kafeinës pasi ato ndryshojnë, dhe të kufizojnë marrjen e tyre në nivele më të ulëta në përputhje me rrethanat. Përveç të gjitha efekteve anësore që mund të shkaktojë konsumimi i tepërt i kafesë, këtu janë disa efekte të dobishme që ajo mund t’i ofrojë qëllimit tuaj për humbje peshe kur e konsumoni me moderim.

Kafeja, kur konsumohet pa sheqerna të shtuara, krem ose përbërës të tjerë me kalori të lartë, ka në thelb kalori të pakta. Një filxhan tipik kafeje të zezë përmban vetëm rreth 2 kalori, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer për ata që kërkojnë të menaxhojnë marrjen e tyre. Prandaj, zëvendësimi i pijeve tuaja ditore me përmbajtje të lartë sheqeri me një filxhan kafe të zezë të pa ëmbëlsuar mund t’ju ofrojë energjinë e nevojshme duke shtuar afër zero kalori në dietën tuaj.

Kafeja përmban kafeinë, një stimulues natyral që mund të rrisë përkohësisht shkallën e metabolizmit. Duke nxitur metabolizmin, kafeja mund të ndihmojë trupin të djegë kalori në mënyrë më efikase, gjë që mund të jetë e dobishme për menaxhimin e peshës. Kafeina lidhet drejtpërdrejt me stimulimin e metabolizmit të yndyrës që ndihmon në humbjen e peshës. Ajo gjithashtu nxit gjëndrat adrenalin për të lëshuar hormone që përshpejtojnë procesin e ndarjes së yndyrës dhe karbohidrateve.

Përmbajtja e kafeinës në kafe mund të veprojë si një reduktues i oreksit për disa individë. Pirja e kafesë mund të çojë në një ulje afatshkurtër të urisë dhe mund të ndihmojë në kontrollin e dëshirave, duke e bërë më të lehtë menaxhimin e marrjes së ushqimit. Kjo për shkak se, përmes studimeve të ndryshme, është vërejtur se kafeina ndikon në nivelet e hormonit të urisë, ghrelin.

Megjithatë, këto janë shumë kontradiktore dhe rezultatet ndryshojnë në moshën, gjininë, natyrën metabolike dhe fizike të personit, etj. Prandaj, duhet të kuptojmë se vetëm kafeja nuk mund t’ju ndihmojë të humbni peshë. Duhet të shoqërohet me një dietë të ekuilibruar dhe ushqyese dhe aktivitete të rregullta fizike për të parë një ndryshim aktual në trupin tuaj.