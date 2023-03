“Ja pse do ndahem nga ty”/ Kiara paralajmëron Luizin: Ta them troç, se nuk i dihet si do shkojnë gjërat...

Kiara dhe Luizi kanë sqaruar ditën e sotme keqkuptimet e krijuara nga debatet e fundit mes tyre.

Moderatoria i kë thënë Luizit se ndihet sikur ai në të ardhme, në lidhjen e tyre do jetë kontrollues, duke i kufizuar hapësirat e saj. Ajo madje i tha se nëse kjo ndodh, do jetë një arsye madhe se përse ata do ndahen.

“E kam seriozisht tani, më duket sikur do më kufizosh hapësirat e mija. Dhe unë këtë gjë e kam kështu, kryesore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nëse dikush më rri mbi kokë, më thotë çfarë duhet të bëj, sa duhet të rri jashtë, u vonove një orë, u vonove dy orë, pse nuk ndenje me mua kur mund ta kalojë kohën me mua, unë këto gjëra, të betohem është një arsye shumë e madhe pse unë mund të ndahem me një njeri.

Ta them troç, se nuk i dihet si do shkojnë gjërat, nuk doja ta zgjasja dje, dhe gjithë gjënë e shëmtuar që krijove, varja kaloi.”- tha Kiara.