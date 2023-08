Ja çfarë ndodh me trupin tuaj në nxehtësi ekstreme!

Normalisht, trupi është mësuar me një gamë të caktuar temperaturash. Kur truri juaj ndjen një ndryshim ose më të ulët ose më të lartë se zakonish, ai përpiqet të ndihmojë trupin tuaj të ftohet ose të ngrohet.

“Ka një sërë mënyrash të ndryshme në të cilat (truri) përpiqet të freskojë trupin. Një mënyrë, mënyra më e zakonshme që ne mendojmë, është që ju të djersiteni, "tha Linden. Poret hapen, trupi djersitet dhe djersa avullon.

Mënyra e dytë se si trupi juaj ftohet është duke zgjeruar enët dhe duke rritur rrahjet e zemrës, gjë që ndihmon në sjelljen e nxehtësisë dhe gjakut në sipërfaqen e trupit tuaj dhe ndihmon në çlirimin e asaj nxehtësie të tepërt.

Kur jeni të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, bëhet më e vështirë për trupin tuaj që të përpiqet të vazhdojë ftohjen. Dhe nëse mjedisi juaj është i nxehtë dhe i lagësht, djersa nuk avullohet aq lehtë.

Temperaturat e larta të trupit mund të çojnë në dëmtim të trurit dhe organeve të tjera vitale, thotë CDC. Ato gjithashtu mund të shkaktojnë disa sëmundje të lidhura me nxehtësinë.

Sëmundjet që lidhen me nxehtësinë e lehtë, duke përfshirë ngërçet nga nxehtësia, janë më të zakonshmet, tha Linden. Dhimbjet e nxehtësisë mund të zhvillohen tek njerëzit që djersiten shumë, përfshirë edhe gjatë ushtrimeve. Djersitja e tepërt përdor të gjithë kripën dhe lagështinë e trupit dhe mund të çojë në dhimbje të muskujve, zakonisht në bark, krahë ose këmbë, sipas CDC.

Mund të zhvillohet gjithashtu një skuqje e trupit. Ky është një acarim i lëkurës i shkaktuar nga djersitja e tepërt në mot të nxehtë dhe të lagësht dhe është më i zakonshëm tek fëmijët e vegjël, thotë CDC. Zakonisht është një grup i kuq puçrrash ose flluskash dhe ka tendencë të shfaqet në disa vende duke përfshirë qafën ose pjesën e sipërme të gjoksit.

Kur trupi juaj fillon të tejkalojë aftësinë e tij për të ftohur veten, ju mund të zhvilloni atë që njihet si lodhje nga nxehtësia.

“Në këtë rast do të shihni djersitje të tepërt sepse trupi juaj do të përpiqet më shumë. Do të ndiheni kokëfortë, mund të ndiheni të trullosur, shpesh njerëzit kanë të përziera, dhimbje koke dhe lëkura e tyre shpesh duket e zbehtë dhe e butë dhe pulsi i tyre shpesh është i shpejtë”, tha Linden.

Goditja nga nxehtësia është sëmundja më serioze e lidhur me nxehtësinë dhe, nëse nuk trajtohet, mund të çojë në vdekje.

Shenjat paralajmëruese mund të përfshijnë temperatura jashtëzakonisht të larta të trupit, lëkurë të kuqe dhe të thatë, dhimbje koke, marramendje, të përziera ose humbje të vetëdijes, sipas CDC.

Shenja dalluese e një goditjeje nga nxehtësia është konfuzioni dhe agjitacioni, tha Linden.