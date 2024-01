Ja çfarë i ndodh trupit kur hani gjithmonë fruta me stomak bosh

Mitet që pretendojnë se është koha më e mirë ose më e keqe për të ngrënë fruta janë të pabaza. Ngrënia e frutave është një mënyrë e shijshme dhe e shëndetshme për të shtuar lëndë ushqyese në trupin tuaj, pavarësisht nga koha e ditës që i konsumoni. Në internet qarkullojnë shumë dezinformata rreth të ushqyerit. Një temë e zakonshme është koha më e mirë për të ngrënë fruta. Ka pretendime se kur dhe si duhet të konsumoni fruta.

Hani gjithmonë fruta me stomak bosh

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ky është një nga mitet më të përhapura në lidhje me kohën kur duhet të hamë fruta. Miti pretendon se ngrënia e frutave me vakte ngadalëson tretjen dhe bën që ushqimi të ulet në stomak dhe të fermentohet ose kalbet. Ai gjithashtu pretendon se ngrënia e frutave me vakte shkakton gazra, parehati dhe një sërë simptomash të tjera të palidhura. Ndërsa fibra në fruta mund të ngadalësojë çlirimin e ushqimit nga stomaku juaj, pjesa tjetër e këtyre pretendimeve janë të rreme. Frutat mund të bëjnë që stomaku juaj të zbrazet më ngadalë, por nuk bën që ushqimi të qëndrojë në stomak për një kohë të pacaktuar.Një studim zbuloi se pjesëmarrësit që konsumuan pektinë me xhel, një lloj fibrash në fruta, kishin një shpejtësi më të ngadaltë të zbrazjes së stomakut prej rreth 82 minutash, krahasuar me rreth 70 minuta në ata që nuk hanin pektinë.

Ndërsa ky ndryshim në shpejtësi është i dukshëm, nuk ngadalëson tretjen aq sa duhet për të bërë që ushqimi të prishet në stomak. Për më tepër, ngadalësimi i zbrazjes së stomakut është përgjithësisht një gjë e mirë. Mund t’ju ndihmojë të ndiheni të ngopur për më gjatë.

Megjithatë, edhe nëse frutat bëjnë që ushqimi të qëndrojë në stomak për shumë më gjatë se zakonisht, stomaku juaj është krijuar posaçërisht për të parandaluar rritjen e baktereve, gjë që shkakton fermentimin dhe kalbjen.

Kur ushqimi arrin në stomak, ai përzihet me acidin e stomakut, i cili ka një pH shumë të ulët prej rreth një ose dy. Përmbajtja e stomakut tuaj bëhet aq acid saqë shumica e mikroorganizmave nuk mund të rriten. Ngrënia e frutave me një vakt mund të ngadalësojë zbrazjen e stomakut tuaj, por vetëm në një sasi të vogël. Kjo është në fakt një gjë e mirë, pasi mund t’ju ndihmojë të ndiheni më të ngopur.