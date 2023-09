“Ja çfarë do të ndodhë me 23 shtator”, Alfred Cako bën parashikimin e frikshëm

Ndërsa ishte i ftuar sot në “Shqipëria Live”, Alfred Cako ka folur në lidhje me fatkeqësitë natyrore që kanë goditur disa shtete të botës.

Ai u ndal edhe tek një datë e rëndësishme, dhe shprehet se në 23 shtator bota do të pësojë një “black out”. Sipas tij kjo gjë do të ndodhë edhe në takimin e G20 që do të ndodhë së shpejti.

“Ka hipoteza të ndryshme që bota mund të bjerë në një errësirë të internetit. Kjo është në plan të ndodhë edhe në takimin e G20-tës që do të ndodhë tani. Është dikutuar edhe kthimi i parave dixhitale, bankat e nivelit të dytë do dalin jashtë përdorimi. Çdo gjë do bëhet përmes chip-it. Pra do e heqin një nga liritë më të mëdha të njerëzimit, lirinë e parasë. S’do të jesh i lirë”, tha Cako.