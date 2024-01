Iu sekuestruan bandave kriminale, Balla: Makinat luksoze do të përdoren nga RENEA dhe Rrugorja

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla bën me dije se mjetet e sekuestruara bandave kriminale do të përdoren nga Policia Rrugore dhe RENEA. Më tej, Balla shprehet se të gjitha mjetet apo pronat e sekuestruara krimit nuk do të shiten më por do të përdoren për nevoja të shtetit.

Reagim i ministrit të Brendshëm, Taulant Balla: Mjetet luksoze të cilat përdoreshin nga anëtarë të organizatave kriminale, të konfiskuara, apo edhe të sekuestruara, do t’i kalojnë Policisë së Shtetit për të përmbushur nevojat e saj. Mjetet e shpejta do të përdoren nga Policia Rrugore, ndërsa mjete të tjera do t’i kalojnë Repartit RENEA për operacionet e tyre. Mjete apo prona të paluajtshme të krimit apo korrupsionit, të konfiskuara, nuk do të nxirren më në shitje, për të parandaluar rikthimin e tyre tek të njëjtët, por do të përdoren për nevoja të shtetit.