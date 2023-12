Itali, i riu shqiptar dhunon bashkëjetuesen, e kërcënon dhe i merr vajzën 1-vjeçare

Një ngjarje e paprecedentë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Santa Maria Capua Vetere të Italisë.

Në mes të natës, pas një debati për motive të dobëta, një 28-vjeçar shqiptar ka goditur me grushte dhe shuplakë në fytyrë bashkëjetuesen e tij 38-vjeçare dhe pasi e ka kërcënuar me thikë është larguar me makinën e tij duke marrë me vete edhe vajzën e tij një vjeç.

Sipas mediave italiane, 28-vjeçari para se të dilte nga banesa e kërcënoi gruan se do ta merrte vajzën e tyre të vogël në Shqipëri dhe se nuk do ta shihte më.

Pas ngjarjes, është aktivizuar menjëherë patrulla e Njësisë Operacionale Lokale dhe Radio Mobile.

Me të mbërritur në banesën e tyre, policët kanë kërkuar ndërhyrjen e personelit mjekësor të shërbimit “118”, të cilët i kanë ofruar kujdesin e nevojshëm viktimës.