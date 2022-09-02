LEXO PA REKLAMA!

Aksidenti fatal në Itali, 21-vjeçari shqiptar ndërron jetë në spital (EMRI)

Lajmifundit / 2 Shtator 2022, 22:16
Aksidenti fatal në Itali, 21-vjeçari shqiptar ndërron jetë

21-vjeçari Erik Fetahu, i cili u përfshi në një aksident me motorin e tij më 26 gusht, ka ndërruar jetë në spital.

Mjekët ishin përpjekur ta shpëtonin duke i prerë një këmbë të lënduar rëndë, por as kjo nuk e mbajti në jetë.

Aksidenti kishte ndodhur në San Rocco, në zonën e Lodit dhe i riu ishte transportuar me helikopter në Pavia.

Motori i tij ishte përplasur kokë më kokë me një furgon në kthesë, ndërsa shqiptari pësoi trauma të rënda nga aksidenti.

Banues në Lodi, Eriku ishte i pasionuar pas motorëve, ai madje kishte qenë kandidat në zgjedhjet bashkiake me listën Buongiorno Lodi, në mbështetje të kryebashkiakut aktual Andrea Furegato.

Shumë e kujtojnë atë si një djalë entuziast dhe të gatshëm. 

