Ishte në "arrest shtëpie", por policia e gjen në makinën e aksidentuar në aksin Gjirokastër-Kakavijë

Gjykata e kishte urdhëruar të qëndronte në shtëpi, por policia e gjen në makinën e aksidentuar në Gjirokastër-Kakavijë. I referohemi shtetasit Alfred Hunda nga Libohova, i cili disa ditë më parë Gjykata e Shkallës së Parë në Gjirokastër kishte caktuar ndaj tij masën "Arrest shtëpie" për të, për veprën penale të trafikut dhe mbjelljes së lëndëve narkotike.



Aksidenti ka ndodhur rreth orës 20:26, në aksin rrugor Gjirokastër-Kakavijë, ku automjeti me drejtues shtetasin T. H., 35-vjeç është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin V. Z., 40-vjeç.

Nga përplasja janë dëmtuar lehtë shtetasi V. Z. dhe pasagjerët në automjetin e tij, shtetasit Alfred Hunda, 55-vjeç dhe L. H., 20-vjeçe, të cilët aktualisht po marrin ndihmë mjekësore, në spitalin e Gjirokastrës.

Nga verifikimet dhe veprimet e tjera procedurale të kryera për këtë aksident, ka rezultuar se pasagjeri, shtetasi Alfred Hunda aktualisht ishte me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, të caktuar nga Gjykata, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Për këtë shkak, u bënë veprimet procedurale për arrestimin në flagrancë të 55-vjeçarit, për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.