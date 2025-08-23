LEXO PA REKLAMA!

Ishte me pushime në Sarandë, policia për vdekjen e Artur Zhejit: U ndje keq në restorant, ndërroi jetë rrugës për spital

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 17:35
Aktualitet

Ishte me pushime në Sarandë, policia për vdekjen e Artur Zhejit:

Analisti dhe moderatori Artur Zheji eshte ndare nga jeta sot ne menyre te papritur.

Ai ndodhej në Sarandë për pushime me familjen, teksa siç bën me dije policia, ai është ndjerë keq nga ana shëndetësore në momentet kur po drekonte në një restorant.

"Dalim se nuk ndihem mire" mesohet tu kete thene ai gruas dhe djalit me te cilet ndodhej ne restorant. 

Ata me pas kane kerkuar ndihmen e ambulances.

Ai është transportuar për në spital, por ka ndërruar jetë rrugës.

“Sot, rreth orës 16:10, në afërsi të rrugës “Butrinti”, shtetasi A. Zh., 63 vjeç, banues në Tiranë, dyshohet se ka shfaqur probleme shëndetësore gjatë qëndrimit në një restorant dhe gjatë transportit drejt spitalit me autoambulancë, ka ndërruar jetë.

Vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”, njofton policia.

