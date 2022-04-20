LEXO PA REKLAMA!

Ishte larguar nga banesa, gjendet i pajetë në një bunker 36 vjeçari

Lajmifundit / 20 Prill 2022, 20:16
Aktualitet

Ishte larguar nga banesa, gjendet i pajetë në një bunker 36

Një 36-vjecar eshte gjetur pa shenja jete ne Tirane-Instituti Bujqesor. 

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim për largim nga banesa, pas kallëzimit të bërë ditën e djeshme, nga vëllai i tij, shtetasi A. M.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 20.04.2022, në Institut Bujqësor, në një bunker, është gjetur pa shenja jete, shtetasi I. M., 36 vjeç.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim për largim nga banesa, pas kallëzimit të bërë ditën e djeshme, nga vëllai i tij, shtetasi A. M.

Nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Trupi është transportuar në morg, për ekzaminime të mëtejshme, për të përcaktuar shkakun e vdekjes.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

