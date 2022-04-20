Ishte larguar nga banesa, gjendet i pajetë në një bunker 36 vjeçari
Një 36-vjecar eshte gjetur pa shenja jete ne Tirane-Instituti Bujqesor.
Tiranë/Informacion paraprak
Më datë 20.04.2022, në Institut Bujqësor, në një bunker, është gjetur pa shenja jete, shtetasi I. M., 36 vjeç.
Nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Trupi është transportuar në morg, për ekzaminime të mëtejshme, për të përcaktuar shkakun e vdekjes.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.