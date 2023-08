Ishin shokë fakulteti, si fituesi i koncesionit të sterilizimit dhe ish-zv.ministri fshehën njohjen mes tyre

Ish-zv.ministri i Shëndetësisë, Klodian Rrjepaj dhe biznesmeni, Ilir Rrapaj janë lënë në burg nga Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Në seancën me dyer të mbyllura gjyqtarja Etleva Deda, i komunikoi masën e sigurisë “arrest me burg”, fituesit të koncesionit të sterilizimit dhe ish-zyrtarit, me arsyetimin se ekziston rreziku që këta dy persona të largohen jashtë vendit dhe t’i shmangen drejtësisë, raporton gazetarja Klodiana Lala.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



Kjo për shkak se biznesmeni Klodian Rrapaj dhe ish-zv.ministri i MSH-së e kalojnë pjesën më të madhe të kohës jashtë territorit të Shqipërisë.

Biznesmeni Ilir Rrapaj ka pasaportë italiane sipas të dhënave, si edhe biznes në shtetin fqinj.

Po ashtu dhe Klodian Rjepaj lëviz shpesh jashtë vendit për shkak të funksionit që ka dhe kjo për prokurorinë e gjykatën është e mjaftueshme për t’i mbajtur në arrest me burg.

Sipas hetimeve të Prokurorisë, biznesmeni Ilir Rrapaj ka qenë shokë fakulteti me ish-zv.ministrin e Shëndetësisë, Klodian Rjepaj si edhe kanë kryer udhëtime bashkë me njeri-tjetrin pas lidhjes së koncesionit.



Kjo sipas Gjykatës dhe Prokurorisë përbën konflikt të fortë interesi dhe është mashtruar shteti shqiptar. Ata duhet t’a kishin deklaruar njohjen e tyre përpara se të lidhej koncesioni sepse ky mund të përbënte shkak për përjashtimin e kompanisë.

Të dhëna të tjera lidhen me faktin se si kjo kompani dyshohet të jetë favorizuar për të fituar këtë koncesion dhe nga ana tjetër Gjykata e Posaçme ka orientuar Prokurorinë të ushtrojë ndjekje penal ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqja, i cili është pyetur më herët në SPAK ku ka dhënë shpjegime dhe ish-ministrit të Financave Shkëlqim Cani i cili u pyet ditën e djeshme (17 gusht).

Hetimet për koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale është miratuar në vitin 2015. Është firmosur një kontratë mes “Sunny Service’” bashkim i tre kompanive, ku aksionet kryesore i zotëron firma në pronësi të Ilir Rrapajt dhe kjo kontratë është lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë. Bëhet fjalë për një kontratë me afat 10-vjeçar, në vlerën e 100 milionë eurove.

Fillimisht Prokuroria e Tiranës i pushoi hetimet për këtë çështje duke arsyetuar se nuk ishin gjetur elementë të veprës penale. Prokuroria e Posaçme i rinisi tre vite më vonë mbi bazën e kallëzimit të Nismës Thurje dhe ishte kjo padia e parë në SPAK.