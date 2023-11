Ishin kthyer në makth për vlonjatët, vihen në pranga 3 skifterët

Tre vlonjatë, mes të cilëve edhe një i mitur, janë arrestuar për vjedhje. Policia thotë se ato janë autorë të tre vjedhjeve të kryera gjatë muajit tetor në biznese dhe banesa.

Njëri nga autorët rezulton i dënuar më parë për vjedhje me armë dhe me dhunë, në një argjendari në Vlorë, ndërsa gjatë kontrollit kishte me vete një sasi lënde narkotike kokainë.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar para dhe sende të vjedhura, një automjet i marrë me qira nga autorët për të shkuar në vendet ku vidhnin, si dhe një sasi lënde narkotike e llojit kokainë.