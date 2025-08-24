"Isha i hutuar, nuk doja ta bëja"/ Çfarë deklaroi Pandeli Nakoleci kur takoi vajzën 18-vjeçare në gjykatë
GREQI- Seanca gjyqësore në gjykatën greke ndaj Pandeli Nakolecit, i cili akuzohet se vrau me thikë bashkëshorten e tij, ka përfunduar. Prokurori ngriti një padi penale kundër tij për vrasje me dashje, ndërsa i është dhënë një afat për të kërkuar falje në seancën e radhës të martën në orën 10:00.
Brenda gjykatës, ai takoi vajzën e tij 18-vjeçare, së cilës sipas mediave greke i tha: "Isha i hutuar, nuk doja ta bëja". Zyra e prokurorit urdhëroi një hetim social për fëmijët e mitur të çiftit se ku duhet të çohen. Deri më tani, ata po qëndrojnë me të afërmit e nënës.
Pas vrasjes së 36-vjeçares, Marjola Nakoleci, autori u fsheh për më shumë se 24 orë, duke u përpjekur t'i shpëtojë arrestimit. Por ditën e djeshme, ai u gjet i fshehur në barin e një parcele toke, rreth 200 metra larg shtëpisë së tij, në një parking të vjetër.
Dëshmitarë okularë dhe fqinjë raportuan se gjatë arrestimit ai po i bërtiste policisë se e kishte vrarë gruan e tij sepse ajo po e tradhtonte. "I bëra mirë. Ajo e meritonte këtë. Nuk pendohem për asgjë", dyshohet se ishin fjalët e para të vrasësit 40-vjeçar.
40-vjeçari mbante veshur rroba të ndryshme nga ato që mbante veshur gjatë vrasjes, të cilat dyshohet se i ka gjetur në kazanët e plehrave. Ndërkohë, as telefon celular dhe as thikë nuk iu gjet me vete. Nesër pritet të kryhet autopsia-autopsia e 36-vjeçares nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore i Selanikut, ku trupi i saj është transferuar tashmë.