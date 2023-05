Ish-prokurori i njohur zbulon arsyen e fortë pse vrasja e Nikulajt nuk u mor përsipër nga grupet kriminale shqiptare

Duket se askush nga grupet kriminale nga veriu në jug të Shqipërisë nuk kishte pranuar për të ekzekutuar Ardian Nikulajn.

Për realizimin e kësaj vrasje mendohet se janë ofruar nga hasmi i tij deri në plot 600 mijë euro.

Por, duke njohur lidhjet e forta dhe vigjilencën e Nikulajt, askush nuk ishte afruar nga grupet vendase. Të afërm të tij i thanë Inside Story se shumë prej informacioneve ishin dekonspiruar dhe kishin mbërritur në veshin e tyre.

“Kosto e madhe e faturave të shpenzimeve tregon edhe njëherë sa e madhe është hakmarrja, ose i madh interesi ose sa forcë ekonomike kanë sa nuk pyesin për shpenzime të kësaj natyre”, tha Fatjon Softa për Inside Story.

“Duke patur në konsideratë objektin që ka qenë për tu sulmuar, vendin ku ndodhej personi që do të goditej, njihet që kanë shqiptarët, nga grupet kriminale shqiptare apo vrasës me pagesë që jetojnë në Shqipëri nuk e kanë marrë përsipër riskun. Sepse grupet kriminale shqiptare e njohin dhe mentalitetein jo vetëm të zonës por edhe personave të cilëve do godisnin”, u shpreh ish prokurori Eugen Beci

Thirrja e një portugezi dhe ardhja e katër britanikëve është skuadra më e madhe e organizuar e ardhur në këtë vend me të huaj. Tregon që krimi ka jo vetëm fuqi ekonomike por edhe aftësi organizuese, tha ish prokurori Beci.