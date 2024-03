Ish-ministri i Drejtësisë në SPAK, Nasip Naco: Dëshmova për çështjen CEZ-DIA

Ish-ministri i Drejtësisë Nasip Naço, i cili u paraqit në SPAK paraditen e sotme (19 mars) është shprehur se ishte thirrur për çështjen CEZ-DIA.

“Nuk do të doja të isha sot këtu. Fakti që jam sot këtu është që ziliqarët hedhin baltë, por nuk u kam marrëdhëniet me ta, por me qytetarët. Jam thirrur për çështjet penale që kanë të bëjnë me çështjen CEZ/DIA. Në atë kohë kam mbajtur qëndrim korrekt dhe kam folur me letra.

Fakti që në atë kohë për shkak të abuzimeve që bënte kjo kompani kam ndryshuar ligjin për energjinë elektrike, duke nxjerrë jashtë sistemit disa kompani që kishin gati 20% të tregut të ÇEZ. Kjo i kurseu buxhetit të shtetit rreth 40 milionë euro në atë kohë. Ish drejtori i Çez në atë kohë pas një muaji është shkarkuar nga detyra. Këto ishin edhe deklarimet që dhashë sot.”, tha ai.

Pyetje: Ju pyetën për ish-presidentin Meta?

Nasip Naço: Më pyetën për kompaninë Çez. Besoj që ju e keni informacionin e duhur. Ju jeni tre hapa para nesh. Unë i besoj institucionit edhe pse besoj se asnjë institucion nuk është i përsosur, por është i domosdoshëm.

Kujtojmë se Prokuroria e Posaçme ka rihapur në vitin 2019, çështjen CEZ-DIA, pas një denoncimi të juristit të Operatorit të Shpërndarjes Romeo Kara, si dhe pas disa shkrimeve mediatike.

Për këtë çështje, në SPAK është thirrur dhe kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, për të dhënë shpjegime për marrëveshjen mes kompanisë çeke CEZ e cila bleu në vitin 2009 kompaninë shqiptare të shpërndarjes së energjisë, dhe shoqërisë DIA, për mbledhjen e borxheve.

Meta vazhdimisht ka thënë se ai nuk kishte asnjë lidhje si me çështjen e CEZ-it si me marrëveshjen e kompanisë çeke me DIA-n.

Çështja është gjykuar njëherë në vitin 2017 ku është dënuar me 11 vite burg administratori i DIA-s, Kastriot Ismailaj.

