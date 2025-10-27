LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ish ministri i Albin Kurtit, emërohet Drejtor i Portit të Durrësit

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 13:02
Aktualitet

Ish ministri i Albin Kurtit, emërohet Drejtor i Portit të

Ish ministri i Albin Kurtit, Liburn Aliu është emëruar Drejtor i ri i Portit të Durrësit.

Aliu është emëruar drejtor me vendim të ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë.


Deri më tani këtë post e ka mbajtur Kreshnik Bajraktari, i cili u emërua në korrik 2024.

Dy muaj pas dorëheqjes nga posti e ministrit në detyrë të Infrastrukturës në Qeverinë Kurti 2, Aliu, një prej figurave kryesore të Lëvizjes Vetëvendosjes është emëruar drejtor i Portit të Durrësit.

Liburn Aliu është njëri nga themeluesit e Vetëvendosjes dhe për shumë vjet një nga njerëzit më të afërt të Albin Kurtit, kryetarit të LVV-së dhe kryeministrit në detyrë të Qeverisë së Kosovës.

Ai shërbeu për më shumë se katër vjet si ministër i Infrastrukturës në Qeverinë Kurti 2.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion