Ish-kryeinspektori i IMT, Ardian Halili në pranga, policia: Shfrytëzoi detyrën për të ngritur kompleks luksoz

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 10:38
Policia e Durrësit ka dalë në konferencë për mediat në lidhje me arrestimin e ish-kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Durrës, Ardian Halili i cili akuzohet se ka ndërtuar resortin luksoz paleje.

Halili gjatë kohës që ka mbajtur detyrën e kryeinspektorit të IMT, gjatë vitit 2018 e në vijim ka ndërtuar kompleksin në zonën e Ishmit.

Drejtori i Policisë Vendore të Durrësit deklaroi se Halili u arrestua pasi u kap duke ndërtuar pa leje një kompleks turistik privat në pronësinë e tij, të quajtur “Saint Michelle Residence”.

“Lidhur me veprimet e policisë Durrës, për ndërtimet pa leje, në këtë kuadër strukturat e Durrësit kanë bërë të mundur arrestimin e shtetasit me inicialet A.H. Ky shtetas u kap duke kryer ndërtime pa leje në subjektin e tij “San Michel Rezidencë”.

Halili e ka ndërtuar këtë objekt gjatë kohës kur ta ushtruar funksionin e kryeinspektorit të IMT në 2018 e në vijim. Ndërtimi përbehet nga 11 godina tip garsoniere, një godinë dykatëshe, një fushë mini futbolli, të ndërtuara në një sipërfaqe prej 5,600 metrash katrorë në zonën e Ishmit.”

“Ky rast tregon qartë se si disa ish-zyrtarë kanë abuzuar me detyrën, në kundërshtim me ligjin, për përfitime personale. Shkelja e syrit apo bërja palë me abuzuesit, apo më keq akoma, ndërtimi vetë pa leje, nuk do të tolerohet më në territorin e qarkut Durrës,” - deklaroi policia.

