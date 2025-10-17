Ish-komandanti i UÇK: Proceset në Hagë janë të njëanshme dhe të padrejta
Ish-komandanti i UÇK, Hysni Gucati, deklaroi se Gjykata Speciale ka humbur besimin tek shqiptarët.
Gucati theksoi se proceset gjyqësore të Hagës ndaj luftëtarëve të UÇK, janë të njëanshme dhe të padrejta
“Ne sot po protestojmë për të ngritur zërin për drejtësi. Jemi këtu për të mbrojtur luftën e shenjtë të luftë çlirimtare të Kosovës. UÇK nuk ka nevojë ta vërtetojë se ka qenë ushtri çlirimtare e. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, populli, varet e dëshmorëve, e ka dëshmuar vota mbarë.
Sot përmes kësaj gjykata e padrejta, po gjykojnë krimet. Sot përmes kësaj gjykata e padrejta po përpiqen ta barazojnë viktimën me xhelatin.
Duan të njollosin luftën tonë të shenjtë për liri. Por ne nuk do ta pranojmë, nuk do ta lejojmë që të përdhoset. Nuk do të heshtim për historinë popullit tonë. Kjo nuk ka lidhje me politikën. Ne po kërkojmë drejtësi para ligjit dhe para historisë. Tirana është kryeqyteti i të gjithë shqiptarëve.
Po u themi botës Kosova ka luftuar për liri dhe çlirim. Nuk ishim kriminel. Ne deklarojmë qartë që Gjykata Speciale humbi besimin tek Shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hagë janë të njëanshme dhe të padrejta. Të dashur shqiptarët është thirrja e ndërgjegjes kombëtare.”, tha Gucati.