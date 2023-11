“Ish-drejtori i Policisë ka tentuar ta shkëpusë të birin”/ Artan Hoxha zbardh detajet nga operacioni i SPAK

Gazetari investigativ, Artan Hoxha, deklaroi në emisionin “Të Paekspozuarit”, se Eralb Breçani, djali i madh i Erzen Breçanit, është futur në lojën e trafikut të drogës, duke qenë se bashkëjeton me motrën e Ervin Matës, të dyshuarin si furnizues me drogë të Evropës nga Amerika Latine.

Hoxha tha se Erzen Breçani ka patur merakun që djali i tij ta lërë këtë punë dhe të kthehet në Shqipëri, duke e këshilluar që të mos i besojë edhe kunatit, Mata.

“Eralb Breçani është djali i madh i Erzen Breçanit dhe bashkëjeton me motrën e Ervin Matës. Është 26 vjeç, por është futur në këtë qerthull pasi është lidhur me motrën e Ervin Matës. Lidhja e tyre është bërë mes familjeve. Ai ka patur rolin e pritësit në Valencia të Spanjës.



Në komunikimin që ka me të atin, ky i fundit kujdeset që t’i thotë që të mos merret më me këtë punë, të kthehet në Shqipëri. I thotë që të mos i ketë besim as kunatit të vet, sepse i thotë se është informator i policisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Erzen Breçani ka patur shumë informacione se ka punuar gjatë në polici. Në rastin “Babale” Breçani zbuloi se ajo ishte një histori e dyshimtë, sepse e ka patur informator Babalen.

Ai në këtë rast ka bërë rolin e babait që kujdeset për të birin. Dhe i tillë ka qenë edhe qëndrimi i tij sot në gjykatë, ku ka thënë se është aty prej të birit. Thotë se nuk e dinte se me çfarë merrej djali, megjithëse SPAK-u thotë se në një moment ai i ka kërkuar 350 mijë euro sepse familja e tij po ndërtonte një HEC në Valbonë.

Ervin Mata i thotë t’ia kalojë përmes llogarisë së ish-të dashurës 500 mijë euro borxh, por Breçani nuk pranon me sa duket duke mos dashur të bëjë me të dhe të mos jetë peng i tij dhe këtë gjë është munduar të zgjidhë me të birin, sepse i thotë se nuk ka paguar as rrogat e punëtorëve.

Erzen Breçani ka tentuar ta shkëpusë të birin. Pjesa e Erzen Breçanit është lidhja me Gërmizin dhe me të birin që ka lidhje me motrën e Ervin Matës.

Se çfarë roli ka patur Eralbi Breçani do ta zbulojnë hetimet”-tha Hoxha.