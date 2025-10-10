LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ish-deputeti i PD bashkohet me Bajram Begajn! Emërohet këshilltar në Presidencë

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 16:38
Aktualitet

Ish-deputeti i PD bashkohet me Bajram Begajn! Emërohet këshilltar

Ferdinand Xhaferaj, ish-deputet i Partisë Demokratike është emëruar këshilltar i Presidentit të Republikës, Bajram Begaj.

Emërimi vjen pas përfundimit të mandatit të tij parlamentar dhe vendimit për të mos marrë pjesë në primaret e PD-së për zgjedhjet e ardhshme.

Xhaferaj është zgjedhur deputet nga Partia Demokratike Shqiptare në Kuvendin e Shqipërisë për 5 legjislatura dhe ka mbajtur disa funksione. Gjatë viteve 2009-2011, Xhaferaj ka shërbyer si Ministër në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion