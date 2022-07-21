Përfshihen në një sherr të fortë, arrestohen dy djemtë e ish-deputetit shqiptar (DETAJE)
Dy djemtë e ish-deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Latif Gashi, dyshohet se janë përfshirë në një sherr të dhunshëm në qendër të Prishtinës.
Mediat kosovare raportojnë se Lindtrim dhe Fidan Gashi u përfshirë në një sherr pas një aksidenti automobilistik dhe më pas janë arrestuar.
Ngjarja ndodhi në Rrugën B në Prishtinë.
Rasti në fjalë është raportuar në Policinë e Kosovës si “sulm” dhe të dyshuarit pas arrestimit me vendim të prokurorit janë dërguar në paraburgim.
NJOFTIMI
“SULM /Rruga B, Prishtinë 20.07.2022 – 18:50. Dy meshkuj kosovarë janë arrestuar pasi pas një mosmarrëveshje kanë sulmuar fizikisht dy viktimat meshkuj kosovarë.
Të dyshuarit në konsultim me prokurorin janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24- orësh të Policisë së Kosovës.