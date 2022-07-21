LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përfshihen në një sherr të fortë, arrestohen dy djemtë e ish-deputetit shqiptar (DETAJE)

Lajmifundit / 21 Korrik 2022, 14:01
Kosovë&Rajon

Përfshihen në një sherr të fortë, arrestohen dy

Dy djemtë e ish-deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Latif Gashi, dyshohet se janë përfshirë në një sherr të dhunshëm në qendër të Prishtinës.

Mediat kosovare raportojnë se Lindtrim dhe Fidan Gashi u përfshirë në një sherr pas një aksidenti automobilistik dhe më pas janë arrestuar.

Ngjarja ndodhi në Rrugën B në Prishtinë.

Rasti në fjalë është raportuar në Policinë e Kosovës si “sulm” dhe të dyshuarit pas arrestimit me vendim të prokurorit janë dërguar në paraburgim.

NJOFTIMI

“SULM /Rruga B, Prishtinë 20.07.2022 – 18:50. Dy meshkuj kosovarë janë arrestuar pasi pas një mosmarrëveshje kanë sulmuar fizikisht dy viktimat meshkuj kosovarë.

Të dyshuarit në konsultim me prokurorin janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24- orësh të Policisë së Kosovës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion