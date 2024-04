Investigimi i britanikëve për shqiptarët: Çdo emigrant fotografohet, kush nuk paguan rrezikon...

Media britanike Daily Mail ka publikuar një investigim mbi rrjetin e trafikut të emigrantëve të paligjshëm nga Shqipëria drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Sipas medias britanike, rritja e emigracionit të paligjshëm nga Shqipëria po nxitet edhe nga një rrjet i “suksesshëm” trafikantësh të cilët sigurojnë udhëtimin përmes nga Franca përmes kanalit të La Manshit e më pas në Britani.

Daily Mail shkruan se janë bandat shqiptare ato që u sigurojnë emigrantëve të paligjshëm udhëtimin drejt Francës e më pas qëndrimin për një natë atje në një hotel të lirë.

Më pas, bandat shqiptare ua lënë “stafetën” kurdëve të cilët drejtojnë gomonen nga Franca drejt Britanisë së Madhe.

Rritja e emigracionit ilegal nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar, po nxitet nga një rrjet shumë i suksseshëm i kontrabandës së qenieve njerëzore, të cilët përfshijnë bandat shqiptare dhe ato kurdë në Francë.

Këto janë gjetjet e një hetimi, teksa mësojmë se emigrantët udhëtojnë nga Shqipëria drejt Francës veriore, aty ku rezervojnë në disa hotele të lira në Dunkirk. Ata presin atje derisa të krijohen kushtet e mira atmosferike për të udhëtuar.

Ndërsa hipin në gomone, “gangsterët” i fotografojnë për t’u siguruar që ata të paguajnë tarifën prej 4,300 paund për udhëtimin. Gazeta britanike ka kontaktuar me burime zyrtare dhe me vetë emigrantët për të krijuar një pamje më të qartë sesi shqiptarët po arrijnë në Britaninë e Madhe.

Më shumë se 12,000 shqiptarë kanë mbërritur në MB deri më tani këtë vit – rreth 10,000 prej të cilëve mendohet se janë të rinj beqarë. Udhëtimi i tyre shpesh fillon në zona më të varfra si qyteti i Kukësit në verilindje të vendit, ku deri në një e treta e njerëzve të moshës 16 deri në 29 vjeç janë të papunë.

Kontrabandistët i reklamojnë shërbimet e tyre në mediat sociale, veçanërisht në TikTok, dhe pasi të kenë rekrutuar dikë, i lidhin me disa shqiptarë të tjerë në Francën veriore. Në këtë pikë, ato do t’u kalohen gangsterëve kurdë që drejtojnë kalimet me gomone për në Mbretërinë e Bashkuar.

Shqiptarët kanë shijuar udhëtimin pa viza me BE-në që nga viti 2010, duke lejuar shumicën e emigrantëve të arrijnë në veri të Francës me fluturime përmes qyteteve si Barcelona dhe Brukseli. Pasi kanë mbërritur pranë bregut të Kanalit, shumica rezervojnë hotele të lira, ndërsa më të varfërit bashkohen me azilkërkuesit nga vendet e tjera në kampet jashtë Calais.

Këtu, detajet e kontaktit të tyre u kalohen bandave kurde, të cilat japin detaje se kur dhe ku të takohen për kalimet e tyre përmes aplikacioneve të koduara ËhatsApp ose Telegram. Emigrantët ose familjet e tyre ose paguajnë trafikantin që fillimisht i rekrutoi ata nga jashtë, ose ndërmjetësin në Francën veriore.

Shqiptarët që gjejnë emigrantët e paligjshëm, zakonisht merrnin një komision nga 1000 deri në 2000 £, disa prej të cilave shkojnë edhe për bashkëpunëtorët e tyre në Shqipëri. Për të siguruar pagimin e çdo fondi të papaguar, bandat kurde fotografojnë çdo migrant dhe pasaportat e tyre. Emigrantët thanë se kushdo që kalon nëpër kontrabandistët e njerëzve rrezikon të ndiqet dhe të vritet në Mbretërinë e Bashkuar.

Një tjetër burim në Francë tha: “Është një model shumë i suksesshëm. Nuk kemi parë asnjë përleshje apo vrasje mes shqiptarëve dhe kurdëve.”

Ministrat janë zotuar vazhdimisht se do të godasin emigrantët e rinj nga Shqipëria, ndërsa ministri i imigracionit Robert Jenrick u zotua se qeveria do të punojë në një sistem për të përshpejtuar largimin e emigrantëve pa të drejtë qëndrimi në Britani.

Planet përfshijnë gjithashtu reforma në Aktin e Skllavërisë Moderne. Z. Jenrick tha për Telegrafin se shqiptarët po ‘abuzonin’ me aktin dhe po vononin përpjekjet për dëbim.

Shifrat e Home Office tregojnë se numri i emigrantëve shqiptarë që pretendojnë se janë viktima të skllavërisë moderne do të dyfishohet këtë vit në 5000.

Propozime të tjera mund të shohin shqiptarët të deportohen përpara se të mund të apelojnë kundër kërkesave të refuzuara për azil, të lihen me kusht imigracioni ose të etiketohen për të parandaluar arratisjen e tyre.

Jenrick tha se shumë nga ata që mbërrijnë nga Shqipëria si “meshkuj të rinj që janë të aftë, të shëndetshëm, mjaft të begatë për të paguar bandat kriminale për të arritur këtu”.

Nxitja e tregtisë së paligjshme është perceptimi i Mbretërisë së Bashkuar si një “objektiv i butë” në krahasim me vendet e tjera të pasura evropiane, thonë zyrtarët.

Në Francë, shumica e kërkesave për azil nga shqiptarët refuzohen brenda ditëve ose javëve, ndërsa kushdo që apelon çështjen e tyre kthehet në Shqipëri për të pritur rezultatin e apelit të tyre atje.

Didier Leschi, drejtor menaxhues i Zyrës Franceze të Emigracionit dhe Integrimit, tha se Franca ka vendosur një procedurë të shpejtë për të trajtuar kërkesat për azil shqiptar brenda disa ditësh ose javësh.

Shumica dërrmuese janë refuzuar dhe kushdo që apelon duhet të presë rezultatin në Shqipëri dhe jo të qëndrojë në Francë.

Kryeministri i Shqipërisë ka akuzuar më parë qeverinë për ‘diskriminim’ ndaj popullit të tij dhe tha se ishte ‘çmenduri’ të fajësonte vendin e tij për problemet e imigracionit dhe krimit në Mbretërinë e Bashkuar.

Rreth 39,913 emigrantë kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar pasi kanë kaluar Kanalin këtë vit, tregojnë shifrat e përkohshme. Ministria e Mbrojtjes tha se 46 persona mbërritën me një varkë të hënën.