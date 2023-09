Interesim rekord për bileta, rreth 3000 veta qëndrojnë online në pritje për t’i blerë!

Asnjëherë më parë Shqipëria nuk ka pasur një atmosferë kaq të zjarrtë për Kombëtaren. Interesimi është kthyer si kurrë më parë dhe ndeshja me Çekinë do të shënojë një rekord historik për kuqezinjtë.

Biletat nuk kanë dalë ende, por në sistemin e shitjes së biletave qëndrojnë vazhdimisht 2500-3000 shqiptarë, në pritje dhe mes frikës se do të ngelen pa një biletë në Air Albania. Në këtë ritëm, nëse del njoftimi zyrtar për nisjen e shitjes së biletave, me siguri që brenda 5 minutash do të “avullohen” të gjitha.