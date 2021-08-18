Ardhja e afganëve në Shqipëri, ministrja Xhaçka shkon në Rinas, inspekton qendrën e pritjes
Ministria e Jashtme e Shqipërisë Olta Xhaçka aktualisht ndodhet në Aeroportin e Rinasit.
Ajo po inspekton qendrën e pritjes së afganëve në këtë zonë. Sipas burimeve të “BalkanWeb” gjatë orëve të pasdites së kësaj të mërkure rreth 300 shtetas afganë priten të mbërrijnë në Shqipëri.
Kujtojmë se ata janë larguar nga shteti i tyre, pasi atje pushtetin e kanë marrë talenabët.
Një ndër vendet pritëse të tyre është dhe Shqipëria. Afganët e ardhur priten të strehohen në konviktet e Tiranës dhe në hotele të zonës së Durrësit.