Inceratorët, Apeli i GJKKO rrit dënimet, 10 vite burg Lefter Kokën, 4 vite për Alqi Bllakon

Gjykata e Posaçme e Apelit shpall vendimin për çështjen e inceneratorit të Elbasanit, duke rritur denimet ndaj ish ministrit te Mjedisit Lefter Koka dhe ish deputetit Alqi Bllako.

Gjykata e apelit të posaçëm ka ndryshuar vendimin e shkallës së parë duke rritur dënimin me burg për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish-deputetin Alqi Bllako në lidhje me hetimet për inceneratorin e Elbasanit.

Ndryshe nga shkalla e pare ku kishin marre pafajsi, Koka e Bllako u shpallen fajtorë për shperdorim detyre të kryer ne bashkëpunim. Koka të premten u dënua me 6 vite e 8 muaj burg, ndryshe nga shkalla e parë që e gjeti fajtor dhe e dënoi me 5 vite e 8 muaj.

Sipas vendimit, Alqi Bllako u dënua me 2 vite e 8 muaj heqje lirie dhe për 5 vitet e ardhshme të mos ushtrojë asnjë funksion publik edhe pse shkalla e parë e shpalli të pa fajshëm.

Klodian Zoto u dënua me 10 vite burg, dhe me gjykim të shkurtuar do vuaj 6.8 vite burgim. I njëjti dënim u dha edhe për Mirel Mërtirin.

Stela Gugallja u dënua me 7 vite burgim dhe me gjykim të shkurtuar do vuaj 4.8 vite.

Pëllumb Abeshi dhe Jonida Zeqo u dënuan me 4 vite heqje lirie dhe me gjykim të shkurtuar do vuajnë 2.8 vite heqje lirie.

Apeli i Posaçëm la në fuqi dënimet edhe për Bardhyl Çabirin që u dënua me 2 vjet dhe Serafin Papa 1.4 burg.