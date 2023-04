“Kriminelët po tallen me…”, media britanike: Kalimet me varka të vogla në çmimin 3 mijë paund për emigrant

Vetëm 215 nga 45,755 emigrantë që kaluan Kanalin vitin e kaluar janë deportuar, tregojnë shifra të reja tronditëse, pasi qeveria është nën presion për të penguar kalimet e rrezikshme. Kjo është e barabartë me 0.47 për qind të totalit – më pak se pesë në çdo 1000.

Një hetues i lartë në Agjencinë Kombëtare të Krimit tha se bandat janë më “kaotike” dhe “sporadike” sesa rrjetet e drogës apo armëve ku kriminelët kanë role specifike. Paul Morris tha se kontrabandistët nga “grupet e bazuara në kombësi” kontrollojnë seksione të ndryshme të kampeve të emigrantëve në Francën veriore.

Kriminelët madje po “tallen” me sigurime të rreme për migrantët për cilësinë e varkave dhe motorëve. Varkat janë shpesh aq të dobëta sa kanë nevojë për përforcim me dru për të parandaluar rënien e pjesës së poshtme. Kontrabandistët po grumbullojnë gjithnjë e më shumë njerëz në varka. Kontrabandistët shqiptarë kanë ulur çmimet për kalimet e Kanalit me varka të vogla në 3000 £ për emigrant në një përpjekje për të kundërshtuar efektin “parandalues” të planeve të qeverisë për maune dhe dëbim.”

NCA beson se rritja e shqiptarëve ishte një tendencë “sezonale”, por nuk mund të përjashtonte që diçka e ngjashme të ndodhte këtë vit. Bandat shqiptare në fakt vepronin si ndërmjetës midis mijëra emigrantëve dhe kontrabandistëve kurdë. Ata pastaj do të bënin një prerje vetë. Morris tha se bandat kurde ende kontrollojnë kryesisht rrugët përtej Kanalit nga Franca në MB.

Ai i tha Daily Express: “Po bëhet një hapësirë më e ngarkuar brenda këtyre [kampeve dhe pikave të kalimit kufitar me lehtësues që po luftojnë për klientët dhe indikacionet janë se grupet do të pretendojnë se kanë varkat më të sigurta ose kanë motorët më të mirë”.