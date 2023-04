“Kriminel i dënuar me 17 vjet burg”,  Rama "luftë" Arbitrazhit për dëmshpërblimin e Bechetit me 108 mln euro

Kryeministri Edi Rama ka premtuar vazhdimin e luftës pas vendimit të Arbitrazhit për t’i dhënë dëmshpërblimin 108 mln euro sipërmarrësit Italian Francesco Beccheti.

Pak ditë pas vendimit përfundimtar të Arbitrazhit të Bankës Botërore që la në fuqi vendimin për dëmshpërblimin me 108 mln euro të sipërmarrësit italian Francesco Becchetti dhe mospranimin e kërkesës së qeverisë shqiptare, Rama nuk e ka kursyer sulmin ndaj ish-pronarit të Agon Channel. Ai e quajti ‘kriminel’ dhe ‘mashtrues’ dhe tha se ‘arriti të çajë rrugën në një gjykatë me të cilën ne do të hapim probleme të mëdha duke filluar nga java e ardhshme’.

“Së pari njëherë meqë më dolët në një temë kaq të dashur për ata që mendojnë se e mira e tyre është e keqja e Shqipërisë dhe që gëzohen sa herë ka një lajm të kësaj natyre në vend se të revoltohen që një kriminel i gjykuar dhe i dënuar me 17 vjet burg për mashtrim të shtetit shqiptar arrin të çajë rrugën në një gjykatë me të cilën ne do të hapim probleme të mëdha duke filluar nga java e ardhshme dhe nga e cila madje po analizojmë dhe mundësinë e daljes fare nga juridiksioni sepse ajo që ka ndodhur është skandaloze. Por ajo që ka rëndësi sot për ta dëgjuar publiku është se po këta njerëz i kanë thënë publikut para nja 2 vjetësh që Shqipëria i ka shpërndarë ato para.

Këto 100 mln nuk paskan ikur dhe ju po bëni pyetjen a janë bllokuar apo jo dhe që nuk janë fare në xhepin e atij mashtros. Sa i përket luftës me të do ta bëjmë deri në fund dhe pa këtë soj të prishur shqiptarësh”, deklaroi Rama.