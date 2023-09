Inceneratorët/ GJKKO jep dënimin për Lefter Kokën, Alqi Bllakon dhe Klodian Zoton

Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka dhënë vendimin për Lefter Kokën, Alqi Bllakon dhe 13 të pandehurit e tjerë, të cilët akuzohen për aferën e inceneratorit të Fierit.

Kështu, ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka është dënuar me 10 vite burg, por me gjykim të shkurtuar do të vuajë 6.8 vite burg.

Ndërkohë ish deputeti i PS, Alqi Bllako dënohet me 4 vite burg, por me gjykimin e shkurtuar do të vuajë 2.8 vite burg. Ndërsa Klodian Zoto dënohet me 12 vite dhe me gjykim të shkurtuar do të vuajë 8 vite burg.

Arben Dervishi, Arjola Kodra dhe Juri Imeraj kanë fituar pafajësinë.

Me shërbim prove janë 5 të akuzuar: Gentian Zifla, Regan Merdani, Sabina Canameri, Azem Shateri, Florian Muça dhe Pëllumb Abeshi.