Inceneratorët/ Tabaku: Po flasim për skemë pastrimi parash

Mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar për inceneratorët, ditën e sotme është shoqëruar me debate.

Në mbledhjen e sotme, po dëshmojnë administratori i shoqërisë “Intergrated Technology Services” shpk, Faraudin Arapi, dhe Administratori i Shoqërisë “Albtek Energy” shpk, Arjan Baçi.

Kryetarja e Komisionit, Jorida Tabaku, iu ka kërkuar dy administratorëve të tregojnë nëse kanë pasur lidhje me kpmpani nënkontraktuese që zotërohen nga Klodian Zoto dhe Stela Gugallja, dy personat e shpallur në kërkim.

Tabaku hodhi dyshime për një skemë pastrimi parash.

Pjesë nga diskutimet:

Tabaku: Çështja e energjisë për inceneratorin nuk është aq e thjeshtë. Është shumë e rëndësishme, sepse është dhënë një koncesion i dytë.

Baci: Nuk jemi në dijeni të kësaj.

Tabaku: Z. Arapi çfarë të ardhurash merrte kompania?

Arapi: Për cilën kompani?

Tabaku: Për të dyja kompanitë.

Arapi: Me të dhënat që kam unë, kompania ‘Tek’ e ka mbyllur angazhimin e saj. Vlera që përmende ka të bëjë vetëm me një kredi të marrë për pagat. Janë rreth 12 860 lekë. Problemi që diskutoni, për mua vlera e projektit nuk është tejkaluar dhe nuk tejkalohet.

Tabaku: Kemi një kontratë koncesionare 21.6 mln euro, ndërkohë që ka të ardhura 40 mln euro. Përveç pagesës nga buxheti i shtetit, kompania ka kryer pagesa të tjera? Nga kanë ardhur të ardhurat?

Arapi: Vlera 40 milionë e llogaritur nga ju, nuk është një vlerë ekstra e shtuar në vlerën e projektit. Vlera e projektit me zyrën e kontabilitetit janë të përputhura totalisht. Vlera 40 milionë është e pajustifikuar dhe nuk ekziston për mua.

Tabaku: Ju sugjeroj të shikoni dhe njëherë bilancet. Bilanci thotë 40 milionë. Kompanitë tuaja a kanë nënkontraktuar nënkompani të zotëruara nga Gugallja e Zoto?

Arapi: Sipas pasqyrave që disponoj, Shoqëria Integrate…, është krijuar më 2010 dhe në vazhdimësi di që ka aktivitet për landfill, pra është aksioner në disa kompani.

Tabaku: Unë kam nxjerrë këtu të paktën 30 nënkompani që zotërohen nga Zoto e Gugallja.

Tabaku: Sa etike është që Stela Gugallja zotëron një kompani auditimi, që bën auditimin e këtyre bilanceve?

Arapi: Aktualisht…

Tabaku: Aktualisht janë në kërkim ata, por po them…

Arapi: Ja t’ua shpjegoj. Me studion ku ka qenë Gugallja mbajmë vetëm një studio. Aktivitet të mirëfilltë të vlerave që dalin nga studio nuk ka më, këtë e them me përgjegjësi.

Tabaku: Ne po diskutojmë për skemë pastrimi parash këtu.