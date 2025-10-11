LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

IMT bllokon pallatin në Astir, mbi 4 mijë metra katrorë ndërtim pa leje

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 13:04
Aktualitet

IMT bllokon pallatin në Astir, mbi 4 mijë metra katrorë

Aksioni i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit të Tiranës vazhdoi edhe këtë fundjavë në disa zona të cilësuara problematike për shkak të dendësisë së popullsisë dhe ndërtimeve pa kriter.

Në njësinë nr. 14, në lagjen e Astirit, forca të shumta të Policisë Bashkiake u panë këtë të shtunë duke mbështetur inspektorët e IMT-së në rrethimin dhe bllokimin e një pallati pothuajse të përfunduar.

Plot 4 mijë metra katrorë sipërfaqe ndërtimi pa leje dhe në shkelje të lejes urbanistike, u bllokuan dhe ka nisur aksioni për shembjen e objektit. Pallati ishte në shkelje flagrante të rregullave ndërtimore.

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Blendi Sulaj, i cili drejtoi aksionin, deklaroi se paligjshmëria nuk ka vend në Tiranë dhe se ndërhyrjet nuk do të ndalen. Ai u bëri thirrje sipërmarrësve që të respektojnë rregullat, për të shmangur penalizimet, duke paralajmëruar se në të kundërt do të përfshihen në “listën e zezë” të bashkisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion