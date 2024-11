Ilir Meta nga burgu: Monika Kryemadhi më tradhtoi, gjërat ndryshuan kur gjetën telefonat...

Ilir Meta, një një intervistë për Report TV nga burgu, mohon në mënyrë kategorike të ketë pasur ndonjëherë në mend idenë e arratisjes. SPAK e quan krijesë të Edi Ramës dhe thotë se gjërat kanë ndryshuar nga 21 Nëntori i vitit të kaluar kur u gjetën disa telefona të bashkëpunëtorëve të tij të afërt.

Masën ekstreme të burgosjes së tij e quan pakt mes Edi Ramës dhe Altin Dumanit për ti dhënë këtij të fundit një mandat tjetër 9-vjeçar siç e kanë kërkuar. Meta i përgjigjet dhe pyetjeve a ka frikë se në 2025 Partia e Lirisë me atë në burg do të shkojë për “skrap” dhe deklaratës së Kryemadhit se do të bënte krim pasioni për të.

Ai tha se Kryemadhi e tradhtoi kur dogji mandatet e deputetëve, duke e lënë atë vetëm përballë Ramës.

Keni kundërshtuar mënyrën e arrestimit, çfarë prisni nga ankimimi juaj? A kishit menduar të arratiseshit apo arrestimi ju gjeti të papërgatitur?

Mos vallë ju prisnit të duartrokisja rrëmbimin tim në mënyrën më banditeske, më të paligjshme dhe më antikushtetuese nga njerëz me maska, me armatim të rëndë, që s’pranojnë të identifikohen dhe që nuk paraqesin asnjë akt ndalimi apo shkresë zyrtare?

Sa për arratisjen, as ka ekzistuar kjo në imagjinatën time ndonjëherë dhe kjo ka qenë dëshira e atyre që kanë kryer këtë krim të rëndë për llogari të mafias ndërkombëtare që sot kontrollon shtetin tone të kapur dhe të dështuar.



Lidhja ime me Shqipërinë ka qenë dhe do mbetet e patjetërsueshme në të gjitha stinët dhe rrethanat.

Cilat janë provat tuaja përkundrejt akuzave për lobing, pastrim parash dhe korrupsion?

Është detyra e SPAK-ut të përmbushë barrën e provës. Por, nuk ekziston asnjë prove nga ana e SPAK kundër meje në fletërrufenë prej 165 faqesh të mbushur me intervista e dëshmi kontradiktore nga njerëz që kanë patur gjithmonë probleme me drejtësinë.

Ata janë të gjithë si ai bashkëpunëtori i policisë që u përdorur nga Narkopolicia për rrëmbimin

Pse sipas jush SPAK nuk po bën detyrën, por mbron vetëm Edi Ramën?

Pse na habisni me pyetje të tilla? Kur të gjithë prisnin që SPAK të hetonte dosjen 184 të manipulimit të zgjedhjeve në Dibër, SPAK-u ia kaloi për competence prokurorisë së rrethit.

Kjo ishte dosja që tronditi Europën, Parlamentin Europian që vuri kusht hetimin e saj, Bundestagun, etj.

Por SPAK-u, kjo krijesë e Edi Ramës s’mund të hetonte Edi Ramën.

Kur dy kolegët tuaj zbuluan skandalin e patronazhistëve me abuzimin me të dhënat e qytetarëve në prag të zgjedhjevetë 2021, SPAK nuk nisi hetimin e Qeverisë dhe AKSH për shkeljen e ligjit por iu turr dy kolegëve tuaj pse plasën këtë skandal të madh që dëshmonte se si shteti planifikonte të intimidonte qytetarët për t’ju kontrolluar votën.

Kur opozita denoncoi në SPAK zyrtarët e lartë të PS dhe shtetit që mobilizonin bandat në Elbasan për të vjedhur e blerë votat, SPAK ia kaloi këtë çështje Prokurorisë së Elbasanit e cila ishte në konflikt të hapur interesi, pasi Prokurori i Elbasanit kishte vëllain në listën e PS për deputet.

Nga ky mosveprim me dashje i SPAK-ut kemi edhe tragjedinë dhe gjakderdhjen e Elbasanit në prag të zgjedhjeve.

Po sjellja antikushtetuese e SPAK me Prof.Dr Berishën, liderin e Partisë Demokratike duke shmangur Parlamentin dhe montuar akuza nga më absurdet kujt i shërbeu?

Ndërkohë që ndërruesit e destinacionit të Klubit Partizani, Edi Ramës, as emrin nuk guxon t’ia përmendë.

Apo harruat kërcënimin që Dumani i bëri ish-zëvendëskryeministrit Ahmetaj pasi ai denoncoi pronarët faktikë të inceneratorit të Tiranës, si edhe faktin se SPAK i di se ku janë 60 milion eurot por s’ka vullnet t’i gjurmojë.

SPAK për një autokombajnë shkul një fshat të tërë e sjell në Tiranë, ndërsa inceneratorin që nuk ekziston prej vitesh dhe që paguhet çdo ditë e quan krim intelektual, kur dihet që është grabitje pa maska e Edi Ramës dhe Erion Veliajt.

Po arrestimi im nga SPAK kujt i shërben?

A ka ndonjë rast që nuk i jam përgjigjur ftesave të SPAK-ut unë?

Çfarë provash mund të zhduk unë kur dihet se s’ka asnjë provë të tillë, por vetëm thashetheme, histori të inskenuara dhe intervista e deklarime të bëra prej shumë kohësh përpara se unë të zgjidhesha President nga Partia Socialiste në Pranverën e 2017?

Çështja CEZ-DIA është një histori gati 15-vjeçare e cila është gjykuar disa herë.

Po kështu këtë e ka rimarrë Dumani para 5 vitesh në Dhjetor 2019 në kulmin e përplasjeve të mia si President me Kryeministrin dhe McGonigalët që e mbështesnin për të kapur plotësisht edhe Gjykatën Kushtetuese, pasi e kishin kapur Prokurorinë në mënyrë antikushtetuese me 69 vota e bashkë me të edhe KLP dhe SPAK-un.

Po të kishin prova këta kishin vepruar me kohë pa u detyruar të bënin një akt tjetër shumë të rëndë menjëherë sapo unë dorëzova detyrën e Presidentit dhe mora drejtimin e Partisë së Lirisë duke falsifikuar dosjet e Sigurimit të Shtetit për të më nxjerrë nga politika në mënyrë po banditeske.

Sigurisht shumë gjëra kanë ndryshuar nga 21 Nëntori i vitit të kaluar kur ata gjetën disa telefona të bashkëpunëtorëve të mi të afërt.Por në ata telefona nuk ka asnjë gjë që më implikon mua, përkundrazi.

Më akuzon mua SPAK-u i Edi Ramës se paskam ndikuar në favor të një biznesmeni për të ndryshuar një ligj në Parlament, kur inicimin e këtij ligji e ka bërë deputetja e Edi Ramës. Po kështu dihet që kryetari i Kuvendit në procesin e ligjbërjes nuk ka asnjë rol, por ka vetëm një votë si 140 deputetët e tjerë. Plus si mund të votohej ai ligj pa 65 votat e Edi Ramës?