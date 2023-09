Ilir Demalia del me deklaratën e fortë: Mund të kemi aleancë Meta-Rama në zgjedhjet e ardhshme

Ilir Demalia i pyetur a do mbijetojë dot në politikë Ilir Meta, nisur nga rezultatet e sondazhit ku nëse zgjedhjet do mabheshin më 14 shtator do merrte vetëm 75 mijë vota, analisti thotë se nuk do ishte një çudi që Meta të shkojë sërish në aleancë me Ramën.

“Ne kemi parë shumë gjëra të pamundura në Shqipëri për arsye të një loje të pamoral të demokracisë shqiptare. Meta që sot duket i ngordhur nuk është çudi që në zgjedhjet e ardhshme, Ramës mund t’i duhet 2-3 deputetë dhe bëhet prapë një aleancë me Metën. Politika shqiptare nuk ka linja në të cilat ndërton një strategji, një politikë, një ideologji, është politikë grupimesh mafioze dhe klanesh”, tha Demalia.