“Iku pa na thënë asnjë fjalë”, vajza e Naun Shundit me lot në sy: Sëmundja e hëngri nga brenda
Ditën e sotme, po mbahen homazhet në nder të aktorit të njohur Naun Shundi, tek ArtTurbina. Aktori ndërroi jetë ditën e djeshme në moshën 66-vjeçare, pasi vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë.
Në një moment thellësisht emocional gjatë homazheve, vajza e tij ka ndarë me publikun një mesazh prekës për jetën, trashëgiminë dhe dhimbjen që la pas largimi i parakohshëm i të atit.
E bija mes lotësh dhe dhimbjes së thellë tha se aktori u përball me sëmundjen në heshtje, pa mundur të thotë fjalët e fundit.
"Edhe pse iku, la diçka. Ajo që la është teatri ‘Zonja e Bujtinës’ dhe kushdo që të jetë në këtë vend të shkojë dhe të bëjë diçka. Teatri i Zonja e Bujtinës, la jetën për atë teatër. Iku jeta pa thënë dot atë që duhej. Jam e sigurt që ka njerëz që nuk i thonë do gjerat.
Mjekët nuk na i thanë dot që ‘babi do vdesë’. Dhe ai mendoi se mbase do rronte. Iku dhe nuk foli dot një llaf. Ai teatër është për të gjithë. Unë nuk jam aktore, jam vetëm vajza e tij. Kushdo të shkojë dhe të flasë dhe të thotë të vërtetën, nuk e thotë njeri të vërtetën më. Ai e thoshte dhe vdiq, e hëngri kanceri nga brenda.
Ai ka lënë nga prapa shumë njerëz që e duan dhe e dëgjojnë. Këta njerëz të vijnë dhe të thonë diçka, të vazhdojnë me të drejtën".