IKMT nis shembjen e godinës së Inxhinierisë së Ndërtimit, blloqet e betonit rrezikojnë jetën e qytetarëve

Pamjet që shihni vijnë nga zona e fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, e cila po shembet pas ndërtimeve që pësoi nga tërmeti i vitit 2019.

Zona e 21-Dhjetorit, është ‘pushtuar’ nga pëlhurë, ndërsa të shumtë kanë qenë banorët dhe kalimtarët që kanë shfaqur ankesa për këtë situatë.

Aktualisht në këtë fakultet vijon shembja e godinës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

IKMT ka nisur shembjen e godinës së Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit te ‘21-Dhjetori’ në Tiranë.

Ndërkohë banorët e zonës janë të shqetësuar për punimet dhe ndotjen e krijuar në zonë.







Gjatë rënies së inerteve në trotuar, është rrezikuar një qytetar i cili po kalonte aty pranë me motor. Sakaq qytetarët janë të shqetësuar pasi situata është e rrezikshme.

Si pasojë e dëmtimeve nga tërmeti, godina do të shembet dhe do të rindërtohet. Prej dy ditësh ka nisur puna për prishjen e saj, sakaq qytetarët janë shfaqur të shqetësuar për punimet që po bëhen dhe për tymin në zonë. IKMT ka nisur shembjen e kësaj godine dhe ka shkaktuar shumë pluhur në zonë. Mësohet se përveç kësaj godine do të ndërtohen dhe dy të tjera. Rindërtimi i godinës, do të zgjasë rreth 36 muaj dhe fondi është 1.2 mln lekë. E vetmja ndërtesë që do shembet është kjo që mund të shihni pas meje. Pas shembjes do të rinis puna për ndërtimin.Gjatë rënies së inerteve në trotuar, është rrezikuar një qytetar i cili po kalonte aty pranë me motor. Sakaq qytetarët janë të shqetësuar pasi situata është e rrezikshme.