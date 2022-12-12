IKMT kallzon penalisht IMT Himarë, komisariatin dhe IKMT rajonale Vlorë, detajet
Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ka kallëzuar sot penalisht në Prokurorinë s Rrethit Gjyqësor Vlorë, zyrtarët e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Himarës, Komisariatit të Policisë pranë kësaj bashkie, si dhe zyrtarët e Drejtorisë Rajonale Vlorë të IKMT.
Objekti i kallëzimit është “shpërdorim detyre”.
Sipas kallëzimit zyrtarët akuzohen për mos-ushtrim të kontrollit në territorin që administrojnë.
Më konkretisht, bëhet fjalë për objektin që inspektorët e IKMT prishën dje me shpërthim të kontrolluar në Gjilekë, Dhërmi, ndërkohë që nga institucionet përgjegjëse vendore nuk është bërë asnjë sinjalizim për këtë ndërtim pa leje.