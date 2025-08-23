LEXO PA REKLAMA!

“Ike, mami im, do të më mungosh shumë…”/ Fjalët prekëse të Katerina Nakolecit pas vrasjes së nënës

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 16:02
Aktualitet

"Ike, mami im, do të më mungosh shumë…"/

“Ike, mami im, do të më mungosh shumë. E di që do të na shohësh atje lart, por Dinos, unë dhe Asimina të duam shumë. Je përgjithmonë në jetën tonë”. Janë këto fjalët e Katerina Nakolecit, vajzës së madhe të çiftit Pandeli dhe Mariola Nakoleci, e cila nëpërmjet një postimi në rrjete sociale ka shprehur dhimbjen e pafund pas ndarjes tragjike nga jeta të nënës së saj.

36-vjeçarja Mariola Nakoleci u vra mëngjesin e djeshëm në Volos nga bashkëshorti i saj, duke tronditur familjarët dhe komunitetin lokal. Ngjarja e rëndë ndodhi në sy të katër fëmijëve të çiftit.

Ndërkohë raportohet se autori i vrasjes së 36-vjeçares sapo është arrestuar nga autoritetet greke. Burime nga policia bëjnë me dije se Panteli Nikoleci ishte fshehur në një parking prej disa orësh pas ngjarjes.

