Identifikohet kufoma që u gjet një muaj më parë në Kolonjë! Në qershor ishte shpallur i zhdukur

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 18:44
Identifikohet kufoma që u gjet një muaj më parë në

Komisiariati i policisë Kolonjë zbardh ngjarjen ku u gjet një kufomë thuajse e dekompozuar në fshatin Mollas.

Kufoma u zbulua nga një banor i zonës i cili lajmëroi policinë në datën 7 të muajit korrik. Këta të fundit, dërguan monstra për kryerjen e analizës së ADN-së dhe po ashtu për ekspertizën antropologjike për të bërë të mundur identifikimin e kufomës.

Mësohet se ditën e sotme është bërë identifikimi i viktimës, konkretisht një i moshuar 75 vjeçar i cili banonte në qytetin e Korçës. Në qershor të këtij viti, ka qenë bashkëshortja e viktimës që ka kallëzuar pranë komisariatit të Korçës se kishte humbur kontaktet me bashkëshortin e saj.

Pas analizave shkencore u konfirmua edhe identiteti i 75 vjeçarit, i cili dyshohet se vuante nga probleme të shëndetit, konkretisht nga humbja e kujtesës (skleroza) dhe ka ndërruar jetë për shkaqe natyrale në fshatin Mollas të Kolonjës.

Nga ana e policisë së Kolonjës vijon puna për dokumentimin e plotë të ngjarjes.

 

