Ideja virale në Peqin, gjeli i detit zbukuron qendrën e qytetit për festa, kryebashkiaku: Ka shtuar turistët

Këtë vit qyteti i Peqinit është bërë tepër viral në rrjet, pasi krahas pemës së Vitit të Ri, vendosën dhe simbolin e tyre, një gjeldeti.

Kjo ide ishte e kryebashkiakut të Peqinit, Bukurosh Maçi, i cili i ftuar në “ABC e Mëngjesit” ka ndarë detaje nga gjeli i detit. Ai theksoi se kjo figurë ka bërë që të rritet numri i turistave në qytet dhe për këtë të gjithë krenohen.

“Ja kërkova një djali me emrin Olsi që ta bënte dhe i thash që duhet të biem dakord që të paktën për këtë vit nuk do ta bësh në asnjë qytet tjëtër. Është i punuar me alumin nga brenda, ka dhe drita.

Krahas pemës dhe zbukurimeve, me këtë figurë ne kthyem vëmendjen nga qyteti i Peqinit dhe bëm që të vijnë shumë turistë, të cilët vijnë edhe për të bërë foto me gjelin e detit.

Zona jonë nuk e feston dot vitin e ri pa gjelin e detit. Ne krenohemi me këtë produkt dhe që bëjmë dhurata gjelin e detit, sepse pjesa më e madhe e kuptojnë që është gjel i Peqinit”.