“Ia bëra mirë, e meritonte”/ SHOKON 40-vjeçari shqiptar që vrau bashkëshorten: Nuk pendohem për asgjë

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 18:02
Aktualitet
Fjalët e autorit 40-vjeçar të vrasjes së bashkëshortes në Volos, Pandeli Nakoleci, menjëherë pas arrestimit të tij nga oficerët e policisë, janë tronditëse!

Sipas informacionit nga mediat greke, burri, dukshëm i rraskapitur pas 29 orësh i fshehur 200 metra larg shtëpisë, sapo iu vunë prangat, iu drejtua oficerëve të policisë duke thënë: “Ia bëra mirë, e meritonte, nuk pendohem për asgjë” .

Këto deklarata cinike nga autori i krimit kanë shkaktuar zhgënjim, pasi konfirmojnë ftohtësinë me të cilën ai e pranoi aktin e tij, duke këmbëngulur se nuk ndien asnjë pendim për vrasjen e gruas së tij 36-vjeçare.

