I vuri zjarrin nga pakujdesia tokës me pemë dru-frutore, nën akuzë 41-vjeçarja në Korçë

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 10:22
Aktualitet

I vuri zjarrin nga pakujdesia tokës me pemë dru-frutore, nën

Një 41-vjeçare është proceduar penalisht në Korçë, pasi dyshohet se nga pakujdesia i ka vënë zjarrin tokës së mbjellë me pemë frutore.

Ngjarja ndodhi në fshatin Gështenjas, ku e dyshuara, me inicialet N.M., kishte ndezur zjarr për djegien e mbeturinave. Flakët u përhapën duke përfshirë një sipërfaqe toke me dru frutorë.

“Ajo dyshohet se nga pakujdesia ka ndezur zjarr dhe si pasojë e përhapjes së flakëve është djegur një sipërfaqe toke me bimësi dhe pemë frutore”, bëri me dije policia.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë Korçë, për veprime të mëtejshme.

