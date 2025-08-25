I vuri zjarrin nga pakujdesia tokës me pemë dru-frutore, nën akuzë 41-vjeçarja në Korçë
Një 41-vjeçare është proceduar penalisht në Korçë, pasi dyshohet se nga pakujdesia i ka vënë zjarrin tokës së mbjellë me pemë frutore.
Ngjarja ndodhi në fshatin Gështenjas, ku e dyshuara, me inicialet N.M., kishte ndezur zjarr për djegien e mbeturinave. Flakët u përhapën duke përfshirë një sipërfaqe toke me dru frutorë.
“Ajo dyshohet se nga pakujdesia ka ndezur zjarr dhe si pasojë e përhapjes së flakëve është djegur një sipërfaqe toke me bimësi dhe pemë frutore”, bëri me dije policia.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë Korçë, për veprime të mëtejshme.