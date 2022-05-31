LEXO PA REKLAMA!

Tritol “Audi Q7" në Kamëz, policia jep detajet

Lajmifundit / 31 Maj 2022, 08:18
Aktualitet

Tritol “Audi Q7" në Kamëz, policia jep detajet

Një shpërthim i fuqishëm eksplozivi ka ndodhur gjatë natës në Bulevardin Blu në Kamëz.

Mësohet se i është vendosur tritoli një automjeti tip “Audi Q7” të parkuar.

Paraprakisht bëhet me dije se ka vetëm dëme material dhe janë thyer xhamat e jashtëm të një dyqani pranë.

Pritet të zbardhen detaje të tjera në vijim.

Njoftimi i policisë:

Më datë 31.05.2022, në orën 01:00, në bulevardin “Nënë Tereza”, në automjetin tip “Audi Q7” dyshohet se ka shpërthyer lëndë plasëse.

Si pasojë është dëmtuar mjeti dhe xhamat e një biznesi afër mjetit.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve.

