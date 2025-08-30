I theu hundën partneres me dorezën e fshesës, arrestohet 35-vjeçari shqiptar!
Një 35-vjeçar shqiptar është arrestuar nga Policia e Pordenones me akuzën e dhunës në familje dhe sulmit të rëndë ndaj partneres së tij 23-vjeçare.
Hetimi i autoriteteve italiane ka zbuluar se e reja ishte viktimë e abuzimeve të vazhdueshme fizike dhe psikologjike, ndërsa episodi më i rëndë ndodhi më 30 korrik. Ajo u godit me grushte dhe u dhunua me dorezën e një fshese, duke pësuar thyerje të hundës dhe lëndime të tjera serioze, me një prognozë mjekësore prej të paktën 30 ditësh.
Pavarësisht dhunës së rëndë, 23-vjeçarja arriti të thërriste ndihmë dhe të largohej përkohësisht nga agresori, duke bërë të mundur ndërhyrjen e menjëhershme të policisë.
Mediat italiane raportojnë se ndaj shqiptarit u caktua masa e paraburgimit, për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore dhe mundësisë së përsëritjes së krimit. Ai rezulton i njohur më parë për policinë dhe nuk kishte leje të vlefshme qëndrimi.
Aktualisht, 35-vjeçari ndodhet në paraburgim në pritje të procedurave gjyqësore.