I shpëtoi “telasheve” në Shqipëri, i riu kapet në fermën e kanabisit prej 100 mijë paund

Një burrë që iku nga “telashet” në Shqipëri përfundoi duke punuar si kopshtar në një fermë kanabisi në një rrugë banimi në Swansea . Kur policia bastisi shtëpinë në mes të tarracës, gjeti Xhevahir Maksutin së bashku me më shumë se 230 bimë kanabis me vlerë rreth 100,000 £.

Pas dërgimit në burg të 25-vjeçarit, një gjykatës i tha atij se ishte shoqëruar me njerëz “të dyshimtë” dhe “frikacakë që preferojnë të veprojnë në hije”. Maksuti është kopshtari i dytë shqiptar i kanabisit që burgoset në Gjykatën e Kurorës Swansea në po aq ditë dhe në atë rast të mëparshëm një gjykatës tha se autoritetet duhet të bëjnë një “përpjekje të vendosur” për të identifikuar dhe ndjekur penalisht ata “më lart në zinxhir” që kanë burimin e shtëpive, ngrenë plantacionet dhe rekrutojnë punëtorët.

Një hetues i identifikuar si Caitlin Brazel, tha se policia ekzekutoi një urdhër kontrolli në një shtëpi në Swansea më 13 nëntor të vitit të kaluar dhe zbuloi se pesë nga gjashtë dhomat e pronës përdoreshin për të rritur bimë kanabisi ndërsa dhoma e gjashtë vepronte si ambient ndenjeje me krevat, divan, frigorifer dhe televizor. Në shtëpi ndodhej edhe 25-vjeçari Maksuti.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjykata dëgjoi se policia vlerësoi se vlera e prodhimit të kanabisit mund të ishte deri në 100,000 £. I pandehuri u arrestua dhe në intervistën e tij të mëvonshme u tha oficerëve se ai kishte hyrë në MB me një gomone dhe kishte fjetur keq në rrugët e Londrës ku tre burra iu afruan “një rrugëdalje” që përfshinte punën në shtëpinë e bimëve. Ai tha se detyrohej të kujdesej për prodhimin e kanabisit dhe se ishte kërcënuar të mos largohej. Gjykata dëgjoi se i pandehuri refuzoi të jepte kodet e aksesit për telefonat që iu gjetën në momentin e arrestimit.

Xhevahir Maksuti, është deklaruar më parë fajtor për prodhimin e kanabisit kur u paraqit në bankën e të akuzuarve për dënim. Avokati tha se i pandehuri ishte larguar nga Shqipëria pasi kishte përjetuar “telashe” në atë vend dhe mbërriti në Britaninë e Madhe me varkë rreth 12 muaj më parë duke kërkuar azil. Avokati tha se klienti i tij kishte qenë në adresën e Swansea për rreth tre muaj përpara se të arrestohej.

Gjykatësi Huw Rees i tha Maksutit tha se dënimi i duhur sipas udhëzimeve ishte një prej 12 muajsh burg dhe zvogëlimi i pikës së fillimit në tetë muaj për shkak të karakterit të mirë të mëparshëm të të pandehurit dhe më pas duke aplikuar një çerek zbritje për pranimin e tij të fajësisë, ai e dënoi Maksutin me gjashtë muaj burg. I pandehuri do të kryejë deri në gjysmën e këtij dënimi në paraburgim përpara se të lirohet me licencë. Gjykatësi Rees tha se pritej që i pandehuri të deportohej në Shqipëri pas lirimit të tij, por kjo ishte një çështje e Ministrisë së Brendshme.