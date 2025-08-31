LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

I shpëtoi një aksidenti kur ishte 8 vjeç/ Fati këtë herë nuk tregoi mëshirë për Gabrielin, i riu humbi jetën pranë shtëpisë së gjyshes

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 12:40
Aktualitet

I shpëtoi një aksidenti kur ishte 8 vjeç/ Fati këtë

Aksidenti i rëndë rrugor i cili i mori jetën 24-vjeçarit Gabriel Lluca në orët e para të mëngjesit të sotëm ndodhi pranë shtëpisë së gjyshes së tij nga babai, aty ku Gabriel kishte kaluar fëmijërinë, por që sot u bë vendi i tragjedisë.

Sipas informacioneve paraprake, automjeti me të cilin udhëtonte Gabriel Lluca, së bashku me mikun e tij Denis Korbi, ka dalë nga rruga dhe është përplasur me shkallët e një banese. Përplasja ka qenë fatale për të dy pasagjerët, të cilët kanë ndërruar jetë në vend, pavarësisht përpjekjeve të shërbimeve të emergjencës për t’i ndihmuar.

Dhimbja bëhet edhe më e madhe kur kujtohet se Gabriel Lluca i kishte mbijetuar një aksident të rëndë në moshën 8-vjeçare, kur një makinë e kishte përplasur para derës së shkollës. Atëherë, mrekullisht, ai kishte shpëtuar, edhe pse automjeti i kishte kaluar mbi trup.

Historia e tij e mbijetesës kishte emocionuar gjithë Peqinin, duke e parë si një fëmijë me fat. Por fati nuk tregoi mëshirë këtë herë. Gabriel Lluca u nda nga jeta pranë derës së shtëpisë ku ishte rritur, duke lënë pas një dhimbje të madhe në zemrat e familjarëve, miqve dhe gjithë atyre që e njohën

 

 

 

 

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion