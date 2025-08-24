LEXO PA REKLAMA!

I shpallur në kërkim nga Italia për trafik droge, arrestohet në Fier 19-vjeçari, pritet ekstradimi

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 14:28
I shpallur në kërkim nga Italia për trafik droge, arrestohet

Një 19-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është vënë në pranga nga Policia e Shtetit, në kuadër të operacionit “Operacionalja 59”.

I arrestuari është shtetasi Z. Z., lindur dhe banues në fshatin Cukalat të Beratit, i cili u lokalizua në Fier dhe u ndalua me qëllim ekstradimin në Itali.

Sipas njoftimit zyrtar, i riu ishte shpallur në kërkim nga Interpol Roma, pasi Gjykata e Riminit i kishte caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për akuzën e pjesëmarrjes në një organizatë kriminale që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike.

Për këtë vepër, ligji italian parashikon deri në 10 vite burg.

Interpol Tirana ka nisur procedurat e ekstradimit në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet italiane.

 

 

 

 

 

 

