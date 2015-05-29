LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Arrestohet personi i shpallur në kërkim për trafik droge

Lajmifundit / 29 Maj 2015, 13:52
Aktualitet

prangaPolicia e Sarandës ka arrestuar sot një 23 vjecar të shpallur në kërkim në akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike.

Sipas njoftimit të policisë, shtetasi i arrestuar është  Lorenc P. Muka, vjeç 23, lindur në Përmet dhe banues në Ksamil.

Arrestimi i këtij shtetasi u krye në banesën e tij në Ksamil, pasi rezulton i shpallur në kërkim që prej datës 08.05.2014, për veprën penale “Prodhim dhe shitje narkotikësh”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion