Arrestohet personi i shpallur në kërkim për trafik droge
Lajmifundit / 29 Maj 2015, 13:52
Aktualitet
Policia e Sarandës ka arrestuar sot një 23 vjecar të shpallur në kërkim në akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike.
Sipas njoftimit të policisë, shtetasi i arrestuar është Lorenc P. Muka, vjeç 23, lindur në Përmet dhe banues në Ksamil.
Arrestimi i këtij shtetasi u krye në banesën e tij në Ksamil, pasi rezulton i shpallur në kërkim që prej datës 08.05.2014, për veprën penale “Prodhim dhe shitje narkotikësh”.